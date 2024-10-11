Молочный десерт с мандаринами — рецепт на EdaVideo.

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Рецепт «Молочный десерт с мандаринами» — Eda.Video
Рецепт «Молочный десерт с мандаринами»
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Рецепт «Молочный десерт с мандаринами»

Изображение блюда: Рецепт «Молочный десерт с мандаринами» — Eda.Video
96 ккал
Белки: 2%
Жиры: 7%
Углеводы: 6%
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qjl0PSU9elQ

Что потребуется для приготовления?

Ингредиенты

  • Молоко 500 мл.
  • Агар-агар 8 гр.
  • Эритрит 5 гр.
  • Сметана 310 гр.
  • Мандарины 5 шт.

Кухонные принадлежности

  • Нож
  • Доска
  • Венчик
  • Ковшик
  • Палочка
  • Пластиковая бутылка

Этот низкокалорийный и при этом очень вкусный молочно-фруктовый десерт порадует вас не только конечным результатом, но и изобретательным процессом приготовления, похожим на фокус или игру, так что готовить его хорошо вместе с детьми и для детского праздника, например, на Новый год.

Пошаговый рецепт

  1. Возьмите обычную пластиковую литровую бутылку цилиндрической формы и отрежьте верхнюю часть.
  2. Налейте в ковшик пол-литра молока, добавьте 5 грамм подсластителя эритрита и 8 грамм агар-агара.
  3. Поставьте ковшик на слабый огонь и перемешивайте венчиком, после закипания снимите с огня.
  4. Добавьте 300 грамм сметаны, щепотку ванилина, перемешайте.
  5. Очистите мандарины.
  6. Налейте немного молочной смеси на дно бутылки и поставьте на несколько минут в холодильник, чтобы смесь застыла.
  7. Нанижите очищенные мандарины на палочку для еды и воткните ее в массу на дне.
  8. Залейте оставшуюся молочную массу в бутылку вокруг мандаринов и поставьте в холодильник до затвердевания.
  9. Выньте палочку из десерта и аккуратно вытряхните его из бутылки.
  10. Нарежьте десерт колечками и подавайте.

Советы по приготовлению

Мандарины чистите тщательно, удаляя все белые волокна, особенно из середины – так будет вкуснее и красивее.

Для десерта годятся только мандарины без косточек.

Лучше зафиксировать палочку с нанизанными мандаринами в холодильнике строго вертикально, чтобы добиться симметрии.

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