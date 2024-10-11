Молочный десерт с мандаринами — рецепт на EdaVideo.

Рецепт «Молочный десерт с мандаринами»
Что потребуется для приготовления?
Ингредиенты
- Молоко 500 мл.
- Агар-агар 8 гр.
- Эритрит 5 гр.
- Сметана 310 гр.
- Мандарины 5 шт.
Кухонные принадлежности
- Нож
- Доска
- Венчик
- Ковшик
- Палочка
- Пластиковая бутылка
Этот низкокалорийный и при этом очень вкусный молочно-фруктовый десерт порадует вас не только конечным результатом, но и изобретательным процессом приготовления, похожим на фокус или игру, так что готовить его хорошо вместе с детьми и для детского праздника, например, на Новый год.
Пошаговый рецепт
- Возьмите обычную пластиковую литровую бутылку цилиндрической формы и отрежьте верхнюю часть.
- Налейте в ковшик пол-литра молока, добавьте 5 грамм подсластителя эритрита и 8 грамм агар-агара.
- Поставьте ковшик на слабый огонь и перемешивайте венчиком, после закипания снимите с огня.
- Добавьте 300 грамм сметаны, щепотку ванилина, перемешайте.
- Очистите мандарины.
- Налейте немного молочной смеси на дно бутылки и поставьте на несколько минут в холодильник, чтобы смесь застыла.
- Нанижите очищенные мандарины на палочку для еды и воткните ее в массу на дне.
- Залейте оставшуюся молочную массу в бутылку вокруг мандаринов и поставьте в холодильник до затвердевания.
- Выньте палочку из десерта и аккуратно вытряхните его из бутылки.
- Нарежьте десерт колечками и подавайте.
Советы по приготовлению
Мандарины чистите тщательно, удаляя все белые волокна, особенно из середины – так будет вкуснее и красивее.
Для десерта годятся только мандарины без косточек.
Лучше зафиксировать палочку с нанизанными мандаринами в холодильнике строго вертикально, чтобы добиться симметрии.
Смотрите также: Рецепты десертов