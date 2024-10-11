Молочный десерт с мандаринами — рецепт на EdaVideo.

Этот низкокалорийный и при этом очень вкусный молочно-фруктовый десерт порадует вас не только конечным результатом, но и изобретательным процессом приготовления, похожим на фокус или игру, так что готовить его хорошо вместе с детьми и для детского праздника, например, на Новый год.

Пошаговый рецепт

Возьмите обычную пластиковую литровую бутылку цилиндрической формы и отрежьте верхнюю часть. Налейте в ковшик пол-литра молока, добавьте 5 грамм подсластителя эритрита и 8 грамм агар-агара. Поставьте ковшик на слабый огонь и перемешивайте венчиком, после закипания снимите с огня. Добавьте 300 грамм сметаны, щепотку ванилина, перемешайте. Очистите мандарины. Налейте немного молочной смеси на дно бутылки и поставьте на несколько минут в холодильник, чтобы смесь застыла. Нанижите очищенные мандарины на палочку для еды и воткните ее в массу на дне. Залейте оставшуюся молочную массу в бутылку вокруг мандаринов и поставьте в холодильник до затвердевания. Выньте палочку из десерта и аккуратно вытряхните его из бутылки. Нарежьте десерт колечками и подавайте.

Советы по приготовлению

Мандарины чистите тщательно, удаляя все белые волокна, особенно из середины – так будет вкуснее и красивее.

Для десерта годятся только мандарины без косточек.

Лучше зафиксировать палочку с нанизанными мандаринами в холодильнике строго вертикально, чтобы добиться симметрии.

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