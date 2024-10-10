Молочно-яблочный десерт — рецепт на EdaVideo.

Молочные десерты лучше всего подходят для зимних праздников. Приготовьте этот очень вкусный и красивый десерт из молока и яблок с корицей, он создаст настоящее новогоднее настроение для всей семьи.

Пошаговый рецепт

Нарежьте яблоки небольшими кусочками. Налейте в блендер молоко, выложите яблоки и перемешайте. Процедите смесь через сито в кастрюльку, постепенно протирая лопаткой. Добавьте сахар, муку и перемешайте. Доведите смесь до кипения, помешивая венчиком и снимите с огня. Разлейте десерт по креманкам. Очистите и мелко нарежьте яблоко, выложите в сковороду, добавьте сахар и корицу. Поставьте сковороду на огонь и слегка обжарьте яблоки до коричневого цвета. Выложите по столовой ложке яблочной смеси на поверхность десерта в каждой креманке и подавайте.

Советы по приготовлению

Яблоки перед приготовлением десерта чистить не нужно – в кожуре содержится много полезных веществ, а слишком жесткие частицы останутся на сите.

Не пережарьте яблоки на сковороде, они должны лишь немного утушиться и пропитаться ароматом корицы.

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