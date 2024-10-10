Молочно-яблочный десерт — рецепт на EdaVideo.

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Рецепт «Молочно-яблочный десерт» — Eda.Video
Рецепт «Молочно-яблочный десерт»
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Рецепт «Молочно-яблочный десерт»

Изображение блюда: Рецепт «Молочно-яблочный десерт» — Eda.Video
108 ккал
Белки: 2%
Жиры: 2%
Углеводы: 21%
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0xUQMKl0Yk

Что потребуется для приготовления?

Ингредиенты

  • Яблоки 2 шт.
  • Молоко 500 мл.
  • Сахар 3 ст. л.
  • Мука 2 ст. л.

Для украшения

  • Яблоко 1 шт.
  • Сахар 2 ст. л.
  • Корица 1 ч. л.

Кухонные принадлежности

  • Нож
  • Доска
  • Кастрюля
  • Сковорода
  • Лопатка
  • Блендер
  • Сито
  • Креманки

Молочные десерты лучше всего подходят для зимних праздников. Приготовьте этот очень вкусный и красивый десерт из молока и яблок с корицей, он создаст настоящее новогоднее настроение для всей семьи.

Пошаговый рецепт

  1. Нарежьте яблоки небольшими кусочками.
  2. Налейте в блендер молоко, выложите яблоки и перемешайте.
  3. Процедите смесь через сито в кастрюльку, постепенно протирая лопаткой.
  4. Добавьте сахар, муку и перемешайте.
  5. Доведите смесь до кипения, помешивая венчиком и снимите с огня.
  6. Разлейте десерт по креманкам.
  7. Очистите и мелко нарежьте яблоко, выложите в сковороду, добавьте сахар и корицу.
  8. Поставьте сковороду на огонь и слегка обжарьте яблоки до коричневого цвета.
  9. Выложите по столовой ложке яблочной смеси на поверхность десерта в каждой креманке и подавайте.

Советы по приготовлению

Яблоки перед приготовлением десерта чистить не нужно – в кожуре содержится много полезных веществ, а слишком жесткие частицы останутся на сите.

Не пережарьте яблоки на сковороде, они должны лишь немного утушиться и пропитаться ароматом корицы.

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