Молочно-яблочный десерт — рецепт на EdaVideo.

Рецепт «Молочно-яблочный десерт»
Что потребуется для приготовления?
Ингредиенты
- Яблоки 2 шт.
- Молоко 500 мл.
- Сахар 3 ст. л.
- Мука 2 ст. л.
Для украшения
- Яблоко 1 шт.
- Сахар 2 ст. л.
- Корица 1 ч. л.
Кухонные принадлежности
- Нож
- Доска
- Кастрюля
- Сковорода
- Лопатка
- Блендер
- Сито
- Креманки
Молочные десерты лучше всего подходят для зимних праздников. Приготовьте этот очень вкусный и красивый десерт из молока и яблок с корицей, он создаст настоящее новогоднее настроение для всей семьи.
Пошаговый рецепт
- Нарежьте яблоки небольшими кусочками.
- Налейте в блендер молоко, выложите яблоки и перемешайте.
- Процедите смесь через сито в кастрюльку, постепенно протирая лопаткой.
- Добавьте сахар, муку и перемешайте.
- Доведите смесь до кипения, помешивая венчиком и снимите с огня.
- Разлейте десерт по креманкам.
- Очистите и мелко нарежьте яблоко, выложите в сковороду, добавьте сахар и корицу.
- Поставьте сковороду на огонь и слегка обжарьте яблоки до коричневого цвета.
- Выложите по столовой ложке яблочной смеси на поверхность десерта в каждой креманке и подавайте.
Советы по приготовлению
Яблоки перед приготовлением десерта чистить не нужно – в кожуре содержится много полезных веществ, а слишком жесткие частицы останутся на сите.
Не пережарьте яблоки на сковороде, они должны лишь немного утушиться и пропитаться ароматом корицы.
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